Окупанти вдарили по американському заводу Flex у Мукачеві: кількість постраждалих зросла до 19

Прем'єр-міністр відреагувала на удар по заводу FLEX. Фото: Юлія Свириденко

Російська армія вночі 21 серпня обстріляла Мукачево Закарпатської області. Внаслідок ракетного удару по американському заводу Flex International кількість постраждалих зросла до 19 осіб. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.



«Мене вразили масштаб інвестицій, технологічність та сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон — до Японії, Берліна чи інших міст — скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні. Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашини», — зазначив він.



Свириденко уточнила, що на момент атаки на заводі було 600 працівників. Завдяки відпрацьованим заходам реагування працівники вчасно спустилися в укриття. За її словами, це врятувало життя, жодного загиблого.



Раніше ми писали, що вночі 21 серпня в Мукачеві, де розташований аеродром і завод з виробництва електроніки, російські війська застосували ракети «Кинджал» та «Калібр». Після удару виникла сильна пожежа. На підприємстві могли бути співробітники нічної зміни.

