Окупанти вдарили по американському заводу Flex у Мукачеві: кількість постраждалих зросла до 19

Російська армія вночі 21 серпня обстріляла Мукачево Закарпатської області. Внаслідок ракетного удару по американському заводу Flex International кількість постраждалих зросла до 19 осіб. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
«Мене вразили масштаб інвестицій, технологічність та сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон — до Японії, Берліна чи інших міст — скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні. Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашини», — зазначив він.
Свириденко уточнила, що на момент атаки на заводі було 600 працівників. Завдяки відпрацьованим заходам реагування працівники вчасно спустилися в укриття. За її словами, це врятувало життя, жодного загиблого.
Раніше ми писали, що вночі 21 серпня в Мукачеві, де розташований аеродром і завод з виробництва електроніки, російські війська застосували ракети «Кинджал» та «Калібр». Після удару виникла сильна пожежа. На підприємстві могли бути співробітники нічної зміни.
Переможемо цензуру разом!