Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води

Макіївський тім'ячко. Скріншот із відео

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пересохло одне з найвідоміших місцевих джерел — Макіївське джерельце. Мешканці, які приходять сюди по воду, кажуть: «вода ллється тонким струмком». На відео, знятому очевидцями, видно, що джерело практично вичерпалося.



Для городян це місце добре знайоме і як джерело питної води, і як мем. У вересні 2022 року джерело стало знаменитим після того, як у соцмережах з'явилися фотографії, де у воді плавали фекалії. Пост викликав шквал обговорень і жартів, у яких згадували навіть ЮНЕСКО.



У листопаді того ж року ситуація повторилася в окупованому Донецьку, що породило хвилю обурення: у телеграм-каналах користувачі іронізували, чи не перетворилося забруднення джерел на своєрідний «флешмоб».

Тепер же місцеві жителі зіштовхнулися із значно серйознішою проблемою — води майже немає. В умовах перебоїв з водопостачанням для мешканців це перетворюється не на тему для мемів, а на питання виживання.

Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованої надзвичайної ситуації.