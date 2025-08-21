Трамп на даний момент відсторонюється від мирних переговорів між РФ та Україною. Фото: Reuters

Президент Америки Дональд Трамп поки що відступає від мирних переговорів між Росією та Україною. Тристороння зустріч відбудеться після того, як зустрінуться президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін. Про це повідомляє видання The Guardian.



За словами чиновників Білого дому, Трамп упевнений, що на шляху до завершення війни в Україні залишається двостороння зустріч Зеленського та Путіна.



У телефонному інтерв'ю з провідним ток-шоу Марком Левіном на каналі WABC Трамп також заявив, що, на його думку, Путіну та Зеленському було б краще зустрітися без нього:«Я просто хочу подивитись, що відбудеться на зустрічі. Вони зараз все готують, і ми побачимо, що з цього вийде».



Раніше ми писали, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, яку після саміту у Вашингтоні анонсував Дональд Трамп, може відбутися в Угорщині.

