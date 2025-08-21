Російська армія не змогла закріпитися під Добропіллям – ЗСУ

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська не змогли ефективно закріпитись під містом Добропілля Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, окупанти не змогли ефективно підтягнути туди підкріплення.



«А чому не змогли? Бо вони першу лінію не проривали, а обходили. Відповідно, підкріпленню довелося б йти через ту саму першу лінію українських укріплень і теж намагатися прориватися з такими самими втратами. Тобто ця тактика себе ефективною не показала», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, українська армія знищила близько 90% російських військових, які прорвалися під Добропіллям.