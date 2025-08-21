Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали

Телеграм-канали повідомили про удар по дислокації операторів дронів у Курській області Росії

За інформацією з телеграм-каналів, вранці 20 серпня ЗСУ завдали удару по дислокації російських дроноводів у таборі «Сонечко», що знаходиться в урочищі Великий Туровець Обоянського району Курської області Росії.

«Це сьогодні о 5:15 ранку загинули наші пташники в Обоянському районі Курської області, на території колишнього дитячого табору “Сонечко”. Світла пам'ять героям», — написав Z-канал Zov Шкіпера.

Також про удар по Обоянському району написав «Північний канал» та український журналіст Денис Казанський. Останній опублікував фото буцімто удару по табору.

Координати дроноводів могла неспеціально «злити» волонтерка Маргарита Кривцова, яка публікувала відео передачі допомоги військовим у цій локації, переконані у телеграм-каналах.

Сама Маргарита у своїй групі VK написала, що це «дезінформація», всі живі та нічого не сталося. При цьому в неї ж у коментарях деякі користувачі стверджують, що приліт все ж таки був.

Підтверджень цієї інформації немає.