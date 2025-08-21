Російська телеведуча стверджує, що головком ЗСУ Сирський попросив очільника МОЗ РФ врятувати батька, який живе в Росії

Фото батьків головкому ЗСУ Олександра Сирського взято з телеграм-каналу Ганни Прохорової

Ведуча російського пропагандистського телеканалу ТВЦ Ганна Прохорова стверджує, що головком ЗСУ Олександр Сирський нібито написав листа до очільника МОЗ РФ Мурашка з «особистим проханням врятувати батька», який проживає в Росії і у віці 86 років потрапив у реанімацію у важкому стані.

За даними Прохорової, у 86-річного Станіслава Сирського «захворювання головного мозку, що загострилося після коронавірусу», і прогнози одужання були «погані».

Прохорова стверджує, що «дуже особистий» лист, написаний від руки головкомом ЗСУ Сирським, передали через закриті дипломатичні канали міністру охорони здоров'я РФ.

Після чого російські лікарі «витягли діда», підключивши найкращих фахівців-нейрохірургів та вірусологів, а Сирський сплатив усі їхні послуги. Найближчими днями батько головкома ВСУ повернеться додому, до Володимира, стверджує Прохорова.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

«Причому на моє запитання — чи спілкувався якось Сирський із батьком чи мамою, яка була весь час при батькові, мені сказали, що ні. Або не знають, поговорити без свідків по телефону не так складно, або розбіжності надто великі, щоб рішитися на особисту розмову. Але як син Сирський зробив усе, що міг. Здивував», — резюмувала Прохорова у своєму телеграм-каналі.

Батьки Сирського мешкають у Володимирській області Росії. Його батько – ветеран Збройних сил СРСР та РФ. За даними російських ЗМІ, батько головкому ЗСУ підтримує політику Росії та Володимира Путіна, і не підтримує стосунки із сином з початку повномасштабного вторгнення.