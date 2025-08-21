Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

21 серпня 2025, 17:27

З окупації повернули п'ятьох українців: серед них — немовля

До України вдалося повернути чотирьох молодих людей та немовля, які весь час перебували на захопленій території. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у телеграм.

«У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще п'ятьох наших громадян з тимчасово окупованої території», — написав він.

За словами Єрмака, серед людей, які повернулися, 18-річна дівчина, яка провела все дитинство і юність в окупації під постійним тиском і небезпекою.

Глава ОП розповів про ще одну історію. В окупації проживала сім'я з немовлям, «вони жили без світла, води та безпеки. Нарешті ухвалили непросте рішення вирватися».

Крім того, з ними виїхав брат.

Раніше ми писали, що із тимчасово окупованої території вдалося повернути 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років. Вона свідомо уникала будь-яких контактів з окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах щодо нав'язування проросійської ідеології.

