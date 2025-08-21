Донецька ОВА виділила майже 30 мільйонів для військових з обласного бюджету

Влада Донеччини виділила майже 30 мільйонів для військових. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що з бюджету було виділено майже 30 мільйонів гривень на БПЛА, fpv-дрони та кошти РЕБ для підрозділів, які захищають Донецьку область.



Крім того, за словами начальника адміністрації, направили з обласного бюджету кошти Андріївській та Шаховській громадам на здійснення заходів щодо оборони.



«Підтримка військових — наш головний пріоритет, адже від їхньої стійкості та мужності залежить безпека Донеччини та всієї України. Разом із місцевими військовими адміністраціями робимо все можливе, аби наші захисники мали необхідне для виконання бойових завдань», — зазначив він.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилось у 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

