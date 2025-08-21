Цю війну треба закінчувати. Путін нічого не розуміє, окрім сили та тиску — Зеленський

Широкомасштабну війну в Україні слід закінчувати. Глава Кремля Володимир Путін розуміє лише силу. Про це повідомив президент України Володимир Путін у своєму відеозверненні.



«Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилася. Нічого, крім сили та тиску, Путін не розуміє», — повідомив він.



За словами Зеленського, «ми робимо і будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей». При цьому, Україна не послаблює зусиль у дипломатії та всіх контактах із партнерами, щоб усе-таки відбулися саме такі переговори, які можуть наблизити мир.



Зараз працюють радники з питань національної безпеки. На своєму рівні військові — Главком, Генеральний штаб — працюють над військовою компонентою гарантій безпеки України.



«Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною», — резюмував глава держави.



Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що один із ймовірних варіантів завершення війни в Україні може передбачати заморожування конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях