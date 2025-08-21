Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Цю війну треба закінчувати. Путін нічого не розуміє, окрім сили та тиску — Зеленський

21 серпня 2025, 20:30

Цю війну треба закінчувати. Путін нічого не розуміє, окрім сили та тиску — Зеленський

Широкомасштабну війну в Україні слід закінчувати. Глава Кремля Володимир Путін розуміє лише силу. Про це повідомив президент України Володимир Путін у своєму відеозверненні.

«Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилася. Нічого, крім сили та тиску, Путін не розуміє», — повідомив він.

За словами Зеленського, «ми робимо і будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей». При цьому, Україна не послаблює зусиль у дипломатії та всіх контактах із партнерами, щоб усе-таки відбулися саме такі переговори, які можуть наблизити мир.

Зараз працюють радники з питань національної безпеки. На своєму рівні військові — Главком, Генеральний штаб — працюють над військовою компонентою гарантій безпеки України.

«Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що один із ймовірних варіантів завершення війни в Україні може передбачати заморожування конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
16:22
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
усі новини
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
21:29
Протягом найближчих двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні — Трамп
20:59
Зеленський підписав закон: військові отримають додаткові 14 днів відпочинку
20:30
Цю війну треба закінчувати. Путін нічого не розуміє, окрім сили та тиску — Зеленський
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
19:26
Донецька ОВА виділила майже 30 мільйонів для військових з обласного бюджету
18:35
ЗСУ зачистили шість населених пунктів та знищили сотні окупантів: Сирський розповів про ситуацію на Добропільському виступі
18:00
Удар по 5-поверховому будинку у Добропіллі: рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів
17:30
Російська телеведуча стверджує, що головком ЗСУ Сирський попросив очільника МОЗ РФ врятувати батька, який живе в Росії
17:27
З окупації повернули п'ятьох українців: серед них — немовля
17:01
Офіс президента України: одним із сценаріїв завершення війни може бути заморозка конфлікту
16:55
Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали
16:52
Російська армія не змогла закріпитися під Добропіллям – ЗСУ
16:51
Трамп наразі відступає від мирних переговорів між РФ та Україною — ЗМІ
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
16:05
Окупанти вдарили по американському заводу Flex у Мукачеві: кількість постраждалих зросла до 19
16:04
Війська Росії вдарили по місту Білозерське під Добропіллям: виникла пожежа, є постраждала
15:55
Бійці ССО уразили в окупованому Криму потяг із ПММ
15:49
Тиск росіян на північ Донецької області: у ЗСУ розповіли про ситуацію на цьому напрямку
15:37
Володимир Зеленський відкинув пропозицію РФ включити Китай до гарантів безпеки України
усі новини
ВІДЕО
Телеграм-канали повідомили про удар по дислокації операторів дронів у Курській області Росії Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали
21 серпня, 16:55
Макіївський тім'ячко. Скріншот із відео Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
21 серпня, 16:15
ЗРК "С-300В". Скріншот із відео Нацгвардія знищила російський ЗРК на Запорізькому напрямку
21 серпня, 15:06
Бійці ЗСУ з українським прапором у Товстому. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини
21 серпня, 13:57
Слов'янськ, Донецька область Верховна Рада розгляне ініціативу щодо зміни адмінкордонів Донецької та Луганської областей
21 серпня, 13:40
Після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії спалахнула сильна пожежа. Фото: ASTRA Дрони вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області: там спалахнула пожежа
21 серпня, 11:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір