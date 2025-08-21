Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зеленський підписав закон: військові отримають додаткові 14 днів відпочинку

21 серпня 2025, 20:59

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, решта 15 днів надається залежно від можливостей у підрозділі. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Згідно з документом, учасники бойових дій тепер зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки, які були неактивними під час воєнного стану.

Крім того, контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набирає чинності через місяць із дня його опублікування.

Раніше ми писали, що українська армія знищує російських військових, які проникли через лінії оборони на Добропільському напрямку.

Люди
Володимир Зеленський
