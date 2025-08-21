Протягом найближчих двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні — Трамп

Американський президент обіцяє діяти інакше, якщо війна не зупиниться. Фото: скриншот

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозумілим, чи є можливість досягнення миру в Україні. Про це він сказав у подкасті Star Stars show.



«За два тижні ми дізнаємося, чи буде мир в Україні», — заявив глава президент.



На його думку, після цього, можливо, доведеться змінити тактику.



Трамп додав, що під час зустрічі у Вашингтоні "Зеленський виглядав дуже добре".



Нагадаємо, президент Америки Дональд Трамп поки що відступає від мирних переговорів між Росією та Україною. Тристороння зустріч відбудеться після того, як зустрінуться президент України Володимир Зеленський та голова Кремля Володимир Путін.



Крім того, зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, яку після саміту у Вашингтоні анонсував Дональд Трамп, може відбутися в Угорщині.

