Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали

Єнакієве потрапило під обстріл. Фото: соцмережі

У тимчасово захопленому місті Єнакієвому Донецької області у четвер, 21 серпня, стався обстріл. Відомо про двох загиблих, крім того, 21 мешканець постраждав. Про це повідомив так званий глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



За словами фейкового голови, чоловік 1975 року народження та жінка 1952 року народження загинули.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримав 21 особа: підліток 2008 року народження, чоловіки 1948, 1966, 1973, 1976, 1991, 1992, 1976, 1997, 1999, 2000, 1991 і 2 1973, 1977, 1952, 1977, 1978, 1983 та 1992 років народження.





Пошкоджено дев'ять житлових будинків у Єнакієвому та Микитівському районі окупованої Горлівки.



Крім того, двічі атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Калінінському районі Горлівки.



Раніше ми писали, що тимчасово захоплене місто Сватове Луганської області 22 червня потрапило під обстріл. Як відомо, троє людей постраждали.

