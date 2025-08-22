Російські війська просунулися під Сіверськом – DeepState

Просування росіян під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у Серебрянському лісництві. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу сіл Серебрянка на Донеччині та Ольгівське на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Сіверському напрямку українські війська відбили п'ять російських атак, зокрема біля Серебрянки, на Новопавлівському – 35, в тому числі поблизу Ольгівського.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини.