Дрони ЗСУ знову атакували нафтостанцію «Унеча» у Брянській області РФ

Ілюстративне фото

Українські дрони знову атакували нафтоперекачуючу станцію «Унеча» у Брянській області Росії. Кадри пожежі опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

Станція — один із найважливіших вузлів нафтопроводу «Дружба». Через неї проходить транспортування нафти до двох трубопроводів, а потужність перекачування сягає 60 млн. тонн на рік. Уся мережа тягнеться майже на 9 тисяч кілометрів.

Цей об'єкт у Брянській області вже зазнавав удару 13 серпня. Крім того, в ніч проти 18 серпня українська армія завдала удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області. Тоді перекачування нафти «Дружбою» було повністю зупинено.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про припинення постачання нафти до Угорщини, а оператор Transpetrol повідомив про призупинення транзиту до Словаччини, наголосивши, що причина перебоїв «знаходиться за межами країни».

Пізніше транспортування було відновлено.

«Ми розраховуємо, що Україна більше не атакуватиме цей життєво важливий трубопровід. Це не наша війна. Угорщина не повинна в неї втручатися!», — наголосив раніше Сійярто.