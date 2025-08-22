Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У бухті Новоросійська здетонував український морський дрон: загинули елітні водолази-розвідники РФ – ГУР

22 серпня 2025, 09:19

У бухті Новоросійська здетонував український морський дрон: загинули елітні водолази-розвідники РФ – ГУР

Бухта Новоросійська. Фото: карта Google Бухта Новоросійська. Фото: карта Google

Під час операції ГУР у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Через дії засобів РЕБ безпілотник втратив зв'язок з пунктом управління та почав дрейфувати. Через деякий час російське командування наказало підняти дрон із бухти для дослідження.

Виконувати завдання послали групу з п'яти елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту РФ з числа так званих ПДСЗ – Підводні диверсійні сили та засоби. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з безпілотником він здетонував. Внаслідок вибуху всі п'ять елітних російських підводників-диверсантів загинули.

«Серед особового складу російського флоту, який базується в Новоросійську, звучить гостре невдоволення безглуздим «м'ясним» наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що 20 серпня ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі, весь екіпаж знищений.

ТЕГИ

Місця
Чорне море Новоросійськ
Організації
ГУР Чорноморський флот
Інше
Війна Загиблі Вибух Безпілотник
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
16:22
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
усі новини
09:51
Єрмак запропонував реформувати Офіс президента: Зеленський погодився
09:38
Російські військові вранці обстріляли Костянтинівку: у місті зник газ
09:32
Російська армія за добу поранила двох жителів Донецької області
09:19
У бухті Новоросійська здетонував український морський дрон: загинули елітні водолази-розвідники РФ – ГУР
08:58
Дрони ЗСУ знову атакували нафтостанцію «Унеча» у Брянській області РФ
08:53
Російські війська просунулися під Сіверськом – DeepState
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
21:29
Протягом найближчих двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні — Трамп
20:59
Зеленський підписав закон: військові отримають додаткові 14 днів відпочинку
20:30
Цю війну треба закінчувати. Путін нічого не розуміє, окрім сили та тиску — Зеленський
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
19:26
Донецька ОВА виділила майже 30 мільйонів для військових з обласного бюджету
18:35
ЗСУ зачистили шість населених пунктів та знищили сотні окупантів: Сирський розповів про ситуацію на Добропільському виступі
18:00
Удар по 5-поверховому будинку у Добропіллі: рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів
17:30
Російська телеведуча стверджує, що головком ЗСУ Сирський попросив очільника МОЗ РФ врятувати батька, який живе в Росії
17:27
З окупації повернули п'ятьох українців: серед них — немовля
17:01
Офіс президента України: одним із сценаріїв завершення війни може бути заморозка конфлікту
16:55
Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали
16:52
Російська армія не змогла закріпитися під Добропіллям – ЗСУ
16:51
Трамп наразі відступає від мирних переговорів між РФ та Україною — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Громова у Костянтинівці після російського обстрілу. Фото: Типова Костянтинівка Російські військові вранці обстріляли Костянтинівку: у місті зник газ
22 серпня, 09:38
Ілюстративне фото Дрони ЗСУ знову атакували нафтостанцію «Унеча» у Брянській області РФ
22 серпня, 08:58
Телеграм-канали повідомили про удар по дислокації операторів дронів у Курській області Росії Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали
21 серпня, 16:55
Макіївський тім'ячко. Скріншот із відео Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
21 серпня, 16:15
ЗРК "С-300В". Скріншот із відео Нацгвардія знищила російський ЗРК на Запорізькому напрямку
21 серпня, 15:06
Бійці ЗСУ з українським прапором у Товстому. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини
21 серпня, 13:57

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір