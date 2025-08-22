У бухті Новоросійська здетонував український морський дрон: загинули елітні водолази-розвідники РФ – ГУР

Бухта Новоросійська. Фото: карта Google

Під час операції ГУР у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Через дії засобів РЕБ безпілотник втратив зв'язок з пунктом управління та почав дрейфувати. Через деякий час російське командування наказало підняти дрон із бухти для дослідження.



Виконувати завдання послали групу з п'яти елітних водолазів-розвідників Військово-морського флоту РФ з числа так званих ПДСЗ – Підводні диверсійні сили та засоби. Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.



Під час маніпуляцій з безпілотником він здетонував. Внаслідок вибуху всі п'ять елітних російських підводників-диверсантів загинули.



«Серед особового складу російського флоту, який базується в Новоросійську, звучить гостре невдоволення безглуздим «м'ясним» наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що 20 серпня ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі, весь екіпаж знищений.