Єрмак запропонував реформувати Офіс президента: Зеленський погодився

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

22 серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати ОП. Про це повідомив сам Єрмак.



За його словами, ідея у тому, щоб значну кількість співробітників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни чи ветерани бойових дій.



«Йдеться про працівників усіх рівнів. В усіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Адже саме ці люди – мірило честі, моралі та відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату. Приклад поряд. Мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше командував 93-ю механізованою бригадою «Холодний Яр». На війні він відповідав за життя своїх підлеглих та успішність бойових операцій. Тепер в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність та принциповість – для нього це означає залишатися вірним собі та країні», – сказав Єрмак.



Глава ОП стверджує, що саме така культура має поширюватись на всю державну службу в майбутньому.



«І це приклад не лише для держави. Бізнес, ІТ, культура теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою та справедливішою», – додав він.

Нагадаємо, що 21 серпня Зеленський підписав закон, згідно з яким військові отримають додаткові 14 днів відпочинку.