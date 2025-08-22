Постачання нафти з Росії до Угорщини знову тимчасово призупинено після атаки на нафтопровід «Дружба»

Після атаки на нафтопровід «Дружба» знову тимчасово призупинено постачання нафти з Росії до Угорщини. Фото: ARD

Знову призупинено постачання нафти з Росії до Угорщини після атаки на нафтопровід «Дружба». Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав цю подію загрозою енергетичній безпеці країни.

«Вночі ми отримали звістку про новий напад на нафтопровід “Дружба” на російсько-білоруському кордоні — вже втретє за короткий період. Постачання нафти до Угорщини знову припинено! Це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює! Ми продовжимо всіма силами підтримувати мирні зусилля та захищати наші національні інтереси», — написав Сійярто.

Раніше повідомлялося, що українські дрони знову атакували нафтоперекачуючу станцію «Унеча» у Брянській області Росії. Кадри пожежі опублікував командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").