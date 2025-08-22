Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сирський не писав листа очільнику МОЗ РФ з проханням врятувати свого батька — ЗМІ

22 серпня 2025, 11:02

Сирський не писав листа очільнику МОЗ РФ з проханням врятувати свого батька — ЗМІ

Головком ЗСУ Олександр Сирський Головком ЗСУ Олександр Сирський

Інформація про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський нібито написав листа на ім'я очільника МОЗ РФ Мурашка з проханням врятувати від смерті свого батька, виявилася фейком.

Про це пише телеграм-канал SHOT із посиланням на свої джерела.

Раніше повідомлялося, що батько Сирського проходить лікування у приватній клініці в Підмосков'ї, яка жодного відношення до МОЗ не має. Лікування коштує приблизно 2,5 млн рублів, з ним і допомагає Сирський, пише канал.

Нагадаємо, ведуча російського пропагандистського телеканалу ТВЦ Ганна Прохорова вчора, 21 серпня, стверджувала, що головком ЗСУ Олександр Сирський написав листа голові МОЗ РФ Мурашку з «особистим проханням врятувати батька», який проживає в Росії та у віці 86 років потрапив у реанімацію у тяжкому стані.

За даними Прохорової, у 86-річного Станіслава Сирського «захворювання головного мозку, що загострилося після коронавірусу», і прогнози одужання були «погані».

Прохорова стверджувала, що «дуже особистий» лист, написаний від руки головкомом ЗСУ Сирським, передали через закриті дипломатичні канали міністру охорони здоров'я РФ.

Після чого російські лікарі «витягли діда», підключивши найкращих фахівців-нейрохірургів та вірусологів, а Сирський сплатив усі їхні послуги. Найближчими днями батько головкому ВСУ повернеться додому, до Володимира.

Батьки Сирського мешкають у Володимирській області Росії. Його батько – ветеран Збройних сил СРСР та РФ. За даними російських ЗМІ, батько головкома ЗСУ підтримує політику Росії та Володимира Путіна, і не підтримує стосунки із сином з початку повномасштабного вторгнення.

