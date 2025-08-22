Обстріли Костянтинівки: у місті горять багатоповерхівки, врятовані дві людини

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: соцмережі

22 серпня внаслідок російських обстрілів у місті Костянтинівка виникли три пожежі. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, загорілися п'ятиповерховий, дев'ятиповерховий та десятиповерховий будинки.



«У п'ятиповерхівці врятовані дві людини із квартири на четвертому поверсі. Пожежу загасили на площі 70 квадратних метрів. У десятиповерхівці горять балкони та квартири. Через повторні обстріли гасіння пожеж у дев'ятиповерхівці та десятиповерхівці призупинили. Інформація про площі пожеж та постраждалих встановлюється», – зазначила Бахал.

Нагадаємо, що 22 серпня російські війська кілька годин обстрілювали Костянтинівку, внаслідок чого у місті багато руйнувань і є поранена.