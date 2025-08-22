«Донецькоблгаз» офіційно повідомив про неможливість відновити газопостачання у Костянтинівці

Через постійні обстріли в Костянтинівці стало неможливо відновити газопостачання

Внаслідок російського обстрілу в місті Костянтинівка Донецької області було пошкоджено газорозподільну станцію, що належить ТОВ «Оператор газотранспортних систем України». Про це сьогодні повідомив голова правління компанії «Донецькоблгаз» Вадим Батій.

«У зв'язку з численними пошкодженнями робочий тиск у системі газопостачання Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з урахуванням погіршення ситуації щодо безпеки у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки під час виконання робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у місті Костянтинівка неможливі.

Раніше повідомлялося, що з самого ранку 22 серпня місто Костянтинівка Донецької області зазнає масованих обстрілів з боку російських окупаційних військ. Виникли пожежі у багатоповерхових будинках. У місті зник газ.