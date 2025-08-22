Угорщина очікує припинення постачання нафти по «Дружбі» на п'ять днів

На п'ять днів припинено постачання нафти до Угорщини та Словаччини нафтопроводом «Дружба» через атаку безпілотників на нафтоперекачуючу станцію в Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти нафтопроводом «Дружба» з Росії до Угорщини та Словаччини через атаку України зупинено на п'ять днів.

Це вже третя перерва за останні тижні. Обидві країни звернулися до Єврокомісії з проханням гарантувати безпеку постачання, нагадавши, що «ЄС направив на підтримку України сотні мільярдів євро».

«Давайте визначимося: цими атаками Україна шкодить не Росії, а головним чином Угорщині та Словаччині. Нафтопровід “Дружба” незамінний для нашого постачання енергоносіями, без нього воно фізично неможливе. Це пряма та неприйнятна атака на нашу енергобезпеку», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, українські дрони вночі знову атакували нафтоперекачуючу станцію «Унеча» у Брянській області Росії. Кадри пожежі опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

Станція — один із найважливіших вузлів нафтопроводу «Дружба». Через неї проходить транспортування нафти до двох трубопроводів, а потужність перекачування сягає 60 млн. тонн на рік. Уся мережа тягнеться майже на 9 тисяч кілометрів.