Україна повернула 65 своїх громадян, депортованих з РФ та застряглих на російсько-грузинському кордоні

65 громадян України повернулися додому з російсько-грузинського кордону після депортації із РФ. Фото: facebook Андрій Сибіга

Україна повернула з російсько-грузинського кордону 65 своїх громадян, депортованих із Росії. Частину з них кілька тижнів тримали у підвалі на КПП.

Серед повернутих українців 10 жінок та вісім тяжкохворих. Усі вони перебували у пункті пропуску «Дарьялі» «фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії», зазначив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, в попередні місяці МЗС України забрав з пункту пропуску «Дарьялі» 44 особи. Таким чином, загальна кількість українців, яких вдалося повернути, становила 109 осіб.

Очільник МЗС України нагадав, що криза на російсько-грузинському кордоні почалася у другій половині червня, коли Росія різко збільшила кількість громадян України, які депортуються з країни.

«Українська сторона вже зверталася публічно із закликом до РФ відправляти їх [депортованих українців] прямо на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається чинною», — додав Сибіга.

З початку червня у тісному підвалі без вікон на прикордонному пункті «Дарьялі», за даними російських журналістів, утримували близько 100 українців. Серед них були колишні ув'язнені, депортовані з Росії після відбуття терміну, і цивільні, які виступали проти російського вторгнення в Україну. «Дарьялі» залишається єдиним прикордонним пунктом, через який українці, які видворяються з Росії, можуть покинути країну.