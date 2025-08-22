Сьогодні вдень росіяни обстріляли Семенівку Краматорської громади

Російські військові сьогодні вдень обстріляли Семенівку Краматорської громади Донецької області. Фото: Краматорський пише/Тelegram

У п'ятницю, 22 серпня, о 13:28 російські військові обстріляли Семенівку Краматорської громади. Про це повідомляє канал «Краматорський пише».

Попередньо боєприпас РСЗВ упав поблизу приватного будинку на вулиці Центральній. Зафіксовано ушкодження житлового будинку.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

«Через загрозу повторних ударів та активності ворожих БПЛА огляд місця події неможливий», — пише канал.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 22 серпня у місті Костянтинівка Донецької області було пошкоджено газорозподільну станцію, що належить ТОВ «Оператор газотранспортних систем України». Компанія «Донецькоблгаз» офіційно повідомила про неможливість відновити газопостачання у Костянтинівці.