Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сьогодні вдень росіяни обстріляли Семенівку Краматорської громади

22 серпня 2025, 15:10

Сьогодні вдень росіяни обстріляли Семенівку Краматорської громади

Російські військові сьогодні вдень обстріляли Семенівку Краматорської громади Донецької області. Фото: Краматорський пише/Тelegram Російські військові сьогодні вдень обстріляли Семенівку Краматорської громади Донецької області. Фото: Краматорський пише/Тelegram

У п'ятницю, 22 серпня, о 13:28 російські військові обстріляли Семенівку Краматорської громади. Про це повідомляє канал «Краматорський пише».

Попередньо боєприпас РСЗВ упав поблизу приватного будинку на вулиці Центральній. Зафіксовано ушкодження житлового будинку.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

«Через загрозу повторних ударів та активності ворожих БПЛА огляд місця події неможливий», — пише канал.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 22 серпня у місті Костянтинівка Донецької області було пошкоджено газорозподільну станцію, що належить ТОВ «Оператор газотранспортних систем України». Компанія «Донецькоблгаз» офіційно повідомила про неможливість відновити газопостачання у Костянтинівці.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Краматорськ Обстріл Семенівка
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
16:22
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
усі новини
18:59
У Польщі відкриють новий навчальний полігон для українських військових
18:14
Армія РФ атакувала Краматорськ, троє поранених, є пошкодження
17:55
Під Венецією у ДТП загинув шестирічний хлопчик
16:53
Україна отримала від ЄС два транші на загальну суму 4,05 млрд євро — Свириденко
16:40
ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині
16:32
Окупанти вбили депутата сільської ради внаслідок обстрілу у Костянтинівці
16:16
Лавров в інтерв'ю NBC заявив, що позиція Зеленського виключає зустріч із Путіним
15:55
Зенітники вперше збили «Орлан», який ніс FPV-дрони
15:49
«Час ніби зупинився серед руїн»: у ЗСУ показали, як виглядає Покровськ «до і після» сотень атак Росії
15:10
Сьогодні вдень росіяни обстріляли Семенівку Краматорської громади
14:55
Армія РФ знову вдарила по Костянтинівці: пошкоджені будинки, є загиблі
14:22
Україна повернула 65 своїх громадян, депортованих з РФ та застряглих на російсько-грузинському кордоні
14:15
Під Святогірськом виникла масштабна лісова пожежа: рятувальники гасять вогонь другий день
14:00
ЗСУ знищили пункт базування російських БПЛА на аеродромі «Херсонес» в окупованому Севастополі
13:49
Угорщина очікує припинення постачання нафти по «Дружбі» на п'ять днів
12:07
«Донецькоблгаз» офіційно повідомив про неможливість відновити газопостачання у Костянтинівці
11:57
Обстріли Костянтинівки: у місті горять багатоповерхівки, врятовані дві людини
11:28
Атака на Костянтинівку: обстріли тривали кілька годин, у місті значні руйнування і є поранена
11:08
Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини
11:02
Сирський не писав листа очільнику МОЗ РФ з проханням врятувати свого батька — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Удар по великому складу боєприпасів на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині
22 серпня, 16:40
Зруйнований центр Покровська. Фото: кадр із відео «Час ніби зупинився серед руїн»: у ЗСУ показали, як виглядає Покровськ «до і після» сотень атак Росії
22 серпня, 15:49
Операція ГУР на Донеччині. Фото: кадр із відео Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини
22 серпня, 11:08
Пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Громова у Костянтинівці після російського обстрілу. Фото: Типова Костянтинівка Російські військові вранці обстріляли Костянтинівку: у місті зник газ
22 серпня, 09:38
Ілюстративне фото Дрони ЗСУ знову атакували нафтостанцію «Унеча» у Брянській області РФ
22 серпня, 08:58
Телеграм-канали повідомили про удар по дислокації операторів дронів у Курській області Росії Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали
21 серпня, 16:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір