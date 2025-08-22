«Час ніби зупинився серед руїн»: у ЗСУ показали, як виглядає Покровськ «до і після» сотень атак Росії

Зруйнований центр Покровська. Фото: кадр із відео

До повномасштабного вторгнення РФ понад 62 тисячі людей жили в місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Станом на серпень 2025 року у місті залишилися близько тисячі жителів.



«За 3,5 роки місто пережило сотні варварських атак Росії. Тут загинули та були поранені сотні мирних людей. Зруйновані підприємства, пошкоджені автомобілі, будинки, школи та дитсадки, навіть продуктові магазини. На відео – контраст двох реальностей: мирного життя та сьогодення, де час ніби зупинився серед руїн. Попри біль та страждання, Покровськ стоїть», – зазначили у корпусі.

Нагадаємо, що російські війська постійно намагаються проникнути у Покровськ.