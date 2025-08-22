ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили пункт управління БПЛА російського підрозділу «Рубікон» в окупованій Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Також українські військові знищили великий склад боєприпасів загарбників.
«Бойова робота ракетних військ та артилерії ЗСУ триває постійно», – зазначили у ГШ.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили пункт базування російських БПЛА на аеродромі «Херсонес» в окупованому Севастополі.