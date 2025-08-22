ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині

Удар по великому складу боєприпасів на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили пункт управління БПЛА російського підрозділу «Рубікон» в окупованій Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Також українські військові знищили великий склад боєприпасів загарбників.



«Бойова робота ракетних військ та артилерії ЗСУ триває постійно», – зазначили у ГШ.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили пункт базування російських БПЛА на аеродромі «Херсонес» в окупованому Севастополі.