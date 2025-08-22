Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині

22 серпня 2025, 16:40

ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині

Удар по великому складу боєприпасів на окупованій Донеччині.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили пункт управління БПЛА російського підрозділу «Рубікон» в окупованій Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Також українські військові знищили великий склад боєприпасів загарбників.

«Бойова робота ракетних військ та артилерії ЗСУ триває постійно», – зазначили у ГШ.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили пункт базування російських БПЛА на аеродромі «Херсонес» в окупованому Севастополі.

Місця
Донецька область
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті БПЛА склад боєприпасів
@novosti.dn.ua

