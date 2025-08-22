Україна отримала від ЄС два транші на загальну суму 4,05 млрд євро — Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: kmu.gov

Україна отримала від Європейської комісії 4,05 млрд євро, з них 1 млрд в рамках ERA Loans і 3,05 млрд — в рамках Ukraine Facility. Про це сьогодні повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Україна отримала EUR 4,05 млрд — EUR 1 млрд у рамках ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та EUR 3,05 млрд у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і відновлення», — написала вона в телеграм-каналі в п'ятницю.

Вона подякувала європейським партнерам.

«Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об'єднаній Європі», — додала Свириденко.