Під Венецією у ДТП загинув шестирічний хлопчик

В Італії помер 6-річний українець Фото: італійські ЗМІ

Неподалік італійської Венеції машина збила шестирічного хлопчика з України. Він помер у лікарні. Про це повідомляє видання Ansa.



Джерела у лікарні повідомили, що дитина потрапила в аварію у середу, 20 серпня. Хлопчик разом з мамою переходив перехідний перехід у Санта-Марія-ді-Сала. Його відкинуло на кілька метрів від удару автомобіля. Хлопчик перебував у критичному стані.



21 серпня у дитини була зафіксована смерть мозку, а ввечері того ж дня він помер.



Дитина з мамою приїхали до Італії, сім'я проживала разом з іншими українськими сім'ями у колишній парафіяльній резиденції.



