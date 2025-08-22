Армія РФ атакувала Краматорськ, троє поранених, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові в п'ятницю, 22 серпня, вдарили по Краматорську на Донеччині. В результаті атаки троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у місті пролунало десять вибухів, під удар потрапив приватний сектор.



«Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої тяжкості, один має легкі поранення», — уточнив він.



Філашкін додав, що пошкоджено численні будинки.



Раніше ми писали, що ближче до обіду 22 серпня російські окупанти завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено два приватні будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях