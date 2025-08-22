Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ атакувала Краматорськ, троє поранених, є пошкодження

22 серпня 2025, 18:14

Армія РФ атакувала Краматорськ, троє поранених, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові в п'ятницю, 22 серпня, вдарили по Краматорську на Донеччині. В результаті атаки троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у місті пролунало десять вибухів, під удар потрапив приватний сектор.

«Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої тяжкості, один має легкі поранення», — уточнив він.

Філашкін додав, що пошкоджено численні будинки.

Раніше ми писали, що ближче до обіду 22 серпня російські окупанти завдали чергового удару по місту Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено два приватні будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Краматорськ
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
16:22
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
16:35
На окупованій Луганщині горить ліс — вогонь підкрався до дач
15:34
В окупованому Єнакієвому згоріла АЗС: окупанти заявили про атаку дрона
усі новини
18:59
У Польщі відкриють новий навчальний полігон для українських військових
18:14
Армія РФ атакувала Краматорськ, троє поранених, є пошкодження
17:55
Під Венецією у ДТП загинув шестирічний хлопчик
16:53
Україна отримала від ЄС два транші на загальну суму 4,05 млрд євро — Свириденко
16:40
ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині
16:32
Окупанти вбили депутата сільської ради внаслідок обстрілу у Костянтинівці
16:16
Лавров в інтерв'ю NBC заявив, що позиція Зеленського виключає зустріч із Путіним
15:55
Зенітники вперше збили «Орлан», який ніс FPV-дрони
15:49
«Час ніби зупинився серед руїн»: у ЗСУ показали, як виглядає Покровськ «до і після» сотень атак Росії
15:10
Сьогодні вдень росіяни обстріляли Семенівку Краматорської громади
14:55
Армія РФ знову вдарила по Костянтинівці: пошкоджені будинки, є загиблі
14:22
Україна повернула 65 своїх громадян, депортованих з РФ та застряглих на російсько-грузинському кордоні
14:15
Під Святогірськом виникла масштабна лісова пожежа: рятувальники гасять вогонь другий день
14:00
ЗСУ знищили пункт базування російських БПЛА на аеродромі «Херсонес» в окупованому Севастополі
13:49
Угорщина очікує припинення постачання нафти по «Дружбі» на п'ять днів
12:07
«Донецькоблгаз» офіційно повідомив про неможливість відновити газопостачання у Костянтинівці
11:57
Обстріли Костянтинівки: у місті горять багатоповерхівки, врятовані дві людини
11:28
Атака на Костянтинівку: обстріли тривали кілька годин, у місті значні руйнування і є поранена
11:08
Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини
11:02
Сирський не писав листа очільнику МОЗ РФ з проханням врятувати свого батька — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Удар по великому складу боєприпасів на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині
22 серпня, 16:40
Зруйнований центр Покровська. Фото: кадр із відео «Час ніби зупинився серед руїн»: у ЗСУ показали, як виглядає Покровськ «до і після» сотень атак Росії
22 серпня, 15:49
Операція ГУР на Донеччині. Фото: кадр із відео Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини
22 серпня, 11:08
Пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Громова у Костянтинівці після російського обстрілу. Фото: Типова Костянтинівка Російські військові вранці обстріляли Костянтинівку: у місті зник газ
22 серпня, 09:38
Ілюстративне фото Дрони ЗСУ знову атакували нафтостанцію «Унеча» у Брянській області РФ
22 серпня, 08:58
Телеграм-канали повідомили про удар по дислокації операторів дронів у Курській області Росії Про удар по дислокації операторів дронів у Курській області РФ повідомили телеграм-канали
21 серпня, 16:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір