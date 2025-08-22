Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

22 серпня 2025, 19:50

До України після 6 років ув'язнення повернулися троє жінок, яких росіяни затримали на захопленій Донеччині

Громадянські українки вперше розповіли про пережиту неволю. Фото: Володимир Зеленський Громадянські українки вперше розповіли про пережиту неволю. Фото: Володимир Зеленський

Юлія Паніна, Марина Березняцька та Світлана Головань 14 серпня повернулися з російського полону у рамках обміну. Російські окупанти затримали їх на захопленій Донеччині ще у 2019 році. Жінки розповіли, як пережили російську неволю. Про це повідомляє «УП. Життя».

Росіяни затримали Юлію Паніну біля будинку в Донецьку, її відвезли до будівлі ФСБ, а звідти — до катівні «Ізоляція». За словами жінки, в останньому місці утримання були ще 6 дівчат, які досі залишаються ув'язненими.

«Ми з 2019 року чекали на обмін. Але надія танула. І нарешті сталося це диво, що ми тут. Але у нас ще залишаються там дівчата», — зазначила вона.

На момент затримання у Юлії була 13-річна донька. 

До полону Марина Березняцька була підприємцем та мала свій притулок для собак. Окупанти її затримали за нібито «співпрацю з СБУ».

«Були допити. Морально було дуже важко (...) Я думаю, що кожній з нас давали силу наші сім'ї, які нас підтримували і вірили, що все-таки це пекло закінчиться. Кожна з нас має дітей, які чекають, коли ти подзвониш, і кажуть: «Мам, ми тебе чекаємо, любимо, ти у нас найкраща». Це найголовніші слова, які кожному хочеться почути. У будь-якому випадку, ти не маєш права здаватися», — розповіла Марина.

Щодо третьої жінки, Світлани Головань, яка родом із Новоазоавська, вона займалася засолюванням та продажем риби. Її затримали у серпні у власній квартирі. На її думку, її захопили, бо в неї були родичі на підконтрольній Україні території.

Її доньок вивіз їхній батько до Маріуполя. Світлана боялася, що дівчаток можуть віддати до дитячого будинку.

Нині Аня та Софія проживають у Німеччині, до початку повномасштабної війни колишній чоловік Світлани вивіз доньок з Маріуполя до Хмельницької області, а потім — до Німеччини.

Жінки були зворушені, коли побачили скільки людей вийшли їх зустрічати.

Ми були дуже здивовані, що вся Україна вийшла. З місця обміну до Чернігова нас зустрічали з прапорами, нам махали руками... Було дуже приємно», — сказала Юлія Паніна.

Раніше ми писали, що 14 серпня Україна повернула додому з російського полону наших захисників та цивільних у рамках обміну за формулою «84 на 84». Серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років, а серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя.

