Сигнал Трампу: Путін відвідав батьківщину радянської атомної бомби

Володимир Путін в Сарові (РФ)

Глава Кремля Володимир Путін увечері 22 серпня прибув до закритого міста Саров Нижегородської області РФ, де з радянських часів знаходиться один із ключових центрів розробки ядерної зброї. Поїздка відбулася незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна не зможе виграти війну, обмежуючись лише обороною.



Візит Путіна до Сарова відбувся за тиждень після саміту на Алясці, який у Вашингтоні презентували як прорив у спробах врегулювати війну. Проте відносини між Москвою та Вашингтоном знову скотилися до риторики ядерних загроз.



Згідно з кадрами офіційної хроніки, Путіна супроводжував начальник Генштабу Валерій Герасимов. У програмі візиту — покладання квітів до пам'ятника академіку Юлію Харитону, спілкування з атомниками та зустріч із губернатором Нижегородської області Глібом Нікітіним.



Харитон, якого називають «радянським Оппенгеймером», разом із Яковом Зельдовичем наприкінці 1930-х років розрахував ланцюгову реакцію поділу урану. Пізніше він очолив КБ-11 у Сарові, де було створено першу радянську атомну бомбу, випробувану у 1949 році на Семипалатинському полігоні.



Напередодні Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social: «Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника... Немає шансів на перемогу!». Ці слова пролунали на тлі застою у переговорах щодо гарантій безпеки для України. Москва, як випливає із заяв глави МЗС Сергія Лаврова та публікацій закордонних ЗМІ, домагається умов, схожих із положеннями Стамбульських угод 2022 року, а також юридично закріпленої відмови від розширення НАТО на схід.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив про те, що позиції Володимира Путіна та Володимира Зеленського зараз надто далекі для того, щоб зустріч відбулася.

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість досягнення миру в Україні.

Широкомасштабну війну в Україні слід закінчувати. Глава Кремля Володимир Путін розуміє лише силу, заявив раніше президент України у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що один із ймовірних варіантів завершення війни в Україні може передбачати заморожування конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.