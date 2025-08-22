Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського та Путіна

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, він хотів би «побачити, що в них вийде», однак сам «вважав би за краще не бути там».



«Побачимо, чи Путін і Зеленський працюватимуть разом. Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але подивимося, чи мені доведеться там бути. Я хотів би не бути там», — сказав Трамп під час візиту до Народного дому у Вашингтоні.



Глава Білого дому зазначив, що вважає правильнішим, якщо український та російський лідери проведуть переговори безпосередньо.



«Я хотів би, щоб вони зустрілися самі і подивилися, що в них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати і вбивають людей, що дуже безглуздо. Я думав, що ця війна буде десь посередині за рівнем складності, а виявилося, що вона найважча», — сказав Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив про те, що позиції Володимира Путіна та Володимира Зеленського зараз надто далекі для того, щоб зустріч відбулася.



Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість досягнення миру в Україні.



Широкомасштабну війну в Україні слід закінчувати. Глава Кремля Володимир Путін розуміє лише силу, заявив раніше президент України у своєму відеозверненні.



Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що один із ймовірних варіантів завершення війни в Україні може передбачати заморожування конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.