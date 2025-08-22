Чоловіки до 22 років зможуть виїхати за кордон: до Ради внесли законопроєкт

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який має положення щодо дозволу чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Про це повідомив народний депутат і співавтор законопроєкту Федір Веніславський, передає «Суспільне» та сайт Верховної Ради.



За словами Веніславського, цей законопроєкт є розвитком ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон.



Крім того, народний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що дозволити чоловікам до 22 років може також Кабінет міністрів через затвердження постанови про правила виїзду з України під час воєнного стану.



На сайті Верховної Ради поки що не опубліковано текст законопроєкту. В п'ятницю, 22 серпня, його отримано парламентом і передано на розгляд керівництву.





Раніше депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що українські юнаки матимуть змогу виїжджати за кордон до досягнення ними 22 років, без додаткових обмежень.

