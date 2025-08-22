Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін у п'ятницю, 22 серпня, повідомив, що деякі населені пункти окупованої Донецької області потрапили під обстріл. Постраждали чотири особи, серед них — дитина.



За його словами, у Червоногвардійському районі Макіївки під час детонації вибухонебезпечного предмета поранення середнього ступеня тяжкості отримав 13-річний хлопчик.



Крім того, у Петрівському районі Донецька під час детонації вибухонебезпечного предмета постраждав 34-річний чоловік. У селищі Доля через атаку ударного БПЛА постраждав чоловік 1989 року народження.



Також у Центрально-Міському районі Горлівки тяжке поранення отримав сторож медичного закладу – чоловік 1957 року народження.



Фейковий голова додав, що пошкоджено будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленому місті Єнакієве Донецької області у четвер, 21 серпня, стався обстріл. Відомо про двох загиблих, крім того, 21 мешканець постраждав.

