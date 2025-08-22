Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» претендує на «Оскар 2026»

"2000 метрів до Андріївки" претендує представляти Україну на "Оскарі 2026"

Український Оскарівський Комітет отримав 8 заявок на участь фільмів у відборі на 98 премію «Оскар» у категорії «Кращий міжнародний повнометражний фільм». Вісім українських фільмів подали їхні продюсери на розгляд Українського Оскарівського Комітету. Серед них — картина Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки».



Світові кінокритики сприйняли фільм дуже високо. В український прокат «2000 метрів до Андріївки» вийде 28 серпня 2025 року.



Кінострічку зняли у спільному виробництві Associated Press та PBS Frontline. Зйомки фільму розпочалися у вересні 2023 року, а вся робота зайняла майже півтора року.



Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року — бої за село Андріївка, що за 10 кілометрів від Бахмута. Тоді ЗСУ вдалося вибити російські війська із села, проте невдовзі росіяни знову його захопили.



Зазначимо, фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова здобув премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав «Оскар».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях