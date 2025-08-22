Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Трамп анонсував «дуже важливе рішення» щодо Росії та України через два тижні

22 серпня 2025, 22:25

Трамп анонсував «дуже важливе рішення» щодо Росії та України через два тижні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом найближчих двох тижнів ухвалить важливе рішення щодо ситуації в Росії та Україні. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє видання «Новини Live».

За його словами, спочатку необхідно зрозуміти позицію обох сторін.

«Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії та, чесно кажучи, України до переговорів. Потрібні двоє», — зазначив він.

За словами глави Білого дому, після цього терміну буде ухвалено рішення.

«І це буде дуже важливе рішення. Чи це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи те й інше. Або не робитиму нічого і скажу: «Це ваша війна», — резюмував він.

Раніше ми писали, що Трамп висловив бажання, щоб відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, він хотів би «побачити, що в них вийде», однак сам «вважав би за краще не бути там».

