Трамп анонсував «дуже важливе рішення» щодо Росії та України через два тижні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом найближчих двох тижнів ухвалить важливе рішення щодо ситуації в Росії та Україні. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє видання «Новини Live».



За його словами, спочатку необхідно зрозуміти позицію обох сторін.



«Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії та, чесно кажучи, України до переговорів. Потрібні двоє», — зазначив він.



За словами глави Білого дому, після цього терміну буде ухвалено рішення.



«І це буде дуже важливе рішення. Чи це масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи те й інше. Або не робитиму нічого і скажу: «Це ваша війна», — резюмував він.



Раніше ми писали, що Трамп висловив бажання, щоб відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, він хотів би «побачити, що в них вийде», однак сам «вважав би за краще не бути там».

