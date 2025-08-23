За добу на Донеччині загинули двоє людей і постраждали семеро внаслідок атак армії РФ

У Донецькій області минулої доби, 22 серпня, загинули двоє людей, ще семеро людей — отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 22 серпня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Костянтинівці», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення у Костянтинівці, Дружківці та у селі Ясна Поляна.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 3431 особа, отримали поранення — 7877. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
