Сили ППО збили 36 із 49 дронів

ППО збила 36 дронів. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 23 серпня запустила 49 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 36 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 23 серпня (з 22:40 22 серпня) противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 36 БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.



Крім того, зафіксовано влучення 13 БПЛА у 7 локаціях у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.



Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 22 серпня, загинули двоє людей, ще семеро людей — отримали поранення.

