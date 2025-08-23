Війська РФ атакували Донеччину за добу понад 60 разів: багато пошкоджень

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 22 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 68 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і авто, у Світлому — будинок. У Грузькому Шахівської громади 4 будинки зруйновано і 7 пошкоджено.





Краматорський район. В Олександрівці пошкоджено 4 будинки і нежитлову будівлю. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку. В Іллінівці пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю і 2 газогони.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині минулої доби, 22 серпня, загинули двоє людей, ще семеро людей — отримали поранення.

