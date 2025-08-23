Вночі загинув український пілот винищувача МіГ-29

Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29. Фото: Вікіпедія

У ніч проти 23 серпня під час заходу на посадку загинув пілот українського винищувача МіГ-29 Сергій Бондар. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження», — йдеться у повідомленні.



Причини та обставини катастрофи встановлюються.



