Окупанти вчора масово обстріляли Краматорськ: у міськраді показали наслідки

Російські військові 22 серпня вдень та вночі використали 41 авіабомбу з керованим модулем для ударів по території Краматорської громади Донецької області. Є постраждалі та ушкодження. Про це повідомили у Краматорській міській раді.
Значна кількість ударів припала по околицях громади.
У відомстві уточнили, що поранено трьох осіб (двоє госпіталізовано, одну людину — на амбулаторному лікуванні).
Крім того, пошкоджено 46 приватних житлових будинків (дахи, вікна, фасади), пошкоджено 5 багатоквартирних будинків (вікна, балкони), зруйновано/ушкоджено 8 приватних будинків, пошкоджено 10 гаражів, два магазини та станцію технічного обслуговування.
Також було потрапляння до проїжджої частини, навколо місць обстрілів – пошкоджено лінії електропередач, зв'язку, Інтернету.
Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 22 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.
