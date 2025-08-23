Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росія атакувала рятувальників у Добропіллі

23 серпня 2025, 13:50

Росія атакувала рятувальників у Добропіллі

Росіяни атакували Добропілля. Фото: ДСНС Росіяни атакували Добропілля. Фото: ДСНС

Увечері 22 серпня російські окупанти завдали удару по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальна техніка також залишилася неушкодженою», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що вибуховою хвилею погнуло ролети двох воріт гаража, вибито скління віконних блоків, пошкоджено п’ять міжкімнатних дверей та частково зруйновано підвісну стелю.

Раніше ми писали, що російські військові 22 серпня вдень і вночі використали 41 авіабомбу з керованим модулем для ударів територією Краматорської громади Донецької області. Є постраждалі та ушкодження.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Добропілля
Події
Війна
Організації
ДСНС

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:42
На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
21:23
Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
16:22
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
усі новини
16:53
Окупанти просунулися в Луганській області та Краматорському районі
15:55
Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області
15:13
До України вдалося повернути з окупації і РФ трьох дітей та молодого хлопця
14:12
Загинув пілот Сергій Бондар: що про нього відомо
13:50
Росія атакувала рятувальників у Добропіллі
13:29
У Москві помер пропагандист Кирило Вишинський
12:42
Окупанти вчора масово обстріляли Краматорськ: у міськраді показали наслідки
11:42
На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
11:17
Вночі загинув український пілот винищувача МіГ-29
10:35
Війська РФ атакували Донеччину за добу понад 60 разів: багато пошкоджень
09:45
Сили ППО збили 36 із 49 дронів
09:09
За добу на Донеччині загинули двоє людей і постраждали семеро внаслідок атак армії РФ
22:25
Трамп анонсував «дуже важливе рішення» щодо Росії та України через два тижні
22:12
Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» претендує на «Оскар 2026»
21:23
Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих
20:46
Чоловіки до 22 років зможуть виїхати за кордон: до Ради внесли законопроєкт
20:19
Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського та Путіна
19:50
До України після 6 років ув'язнення повернулися троє жінок, яких росіяни затримали на захопленій Донеччині
19:31
Сигнал Трампу: Путін відвідав батьківщину радянської атомної бомби
18:59
У Польщі відкриють новий навчальний полігон для українських військових
усі новини
ВІДЕО
Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області. Фото: скриншот Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області
23 серпня, 15:55
Вибух на окупованій Луганщині 22 серпня. Фото: ГУР На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
23 серпня, 11:42
Удар по великому складу боєприпасів на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині
22 серпня, 16:40
Зруйнований центр Покровська. Фото: кадр із відео «Час ніби зупинився серед руїн»: у ЗСУ показали, як виглядає Покровськ «до і після» сотень атак Росії
22 серпня, 15:49
Операція ГУР на Донеччині. Фото: кадр із відео Спецназ ГУР не дозволив російським військам прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини
22 серпня, 11:08
Пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Громова у Костянтинівці після російського обстрілу. Фото: Типова Костянтинівка Російські військові вранці обстріляли Костянтинівку: у місті зник газ
22 серпня, 09:38

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір