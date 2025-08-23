Росія атакувала рятувальників у Добропіллі

Росіяни атакували Добропілля. Фото: ДСНС

Увечері 22 серпня російські окупанти завдали удару по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальна техніка також залишилася неушкодженою», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що вибуховою хвилею погнуло ролети двох воріт гаража, вибито скління віконних блоків, пошкоджено п’ять міжкімнатних дверей та частково зруйновано підвісну стелю.



Раніше ми писали, що російські військові 22 серпня вдень і вночі використали 41 авіабомбу з керованим модулем для ударів територією Краматорської громади Донецької області. Є постраждалі та ушкодження.

