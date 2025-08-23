Загинув пілот Сергій Бондар: що про нього відомо

Загинув Сергій Бондар. Фото: 40-й бригаді тактичної авіації «Привид Києва»

Загиблий майор Сергій Бондар народився 1979 року у місті Кропивницькому, був заступником командира ескадрильї. 2000 року успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил ЗС України. Все своє життя присвятив авіації, хоч і мав перерву у військовій службі. Працював викладачем у Національному авіаційному університеті, уточнили у 40-й бригаді «Привид Києва».



Коли РФ розпочала повномасштабну війну, пілот повернувся до військової служби, став на захист неба — у 40 БрТА.





«Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в ніч проти 23 серпня під час заходу на посадку загинув пілот українського винищувача МіГ-29 Сергій Бондар.

