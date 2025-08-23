До України вдалося повернути з окупації і РФ трьох дітей та молодого хлопця

З Росії вдалося повернути ще трьох дітей та молодого хлопця. Фото: Андрій Єрмак

З РФ до України вдалося повернути ще чотирьох наших громадян — трьох дітей та молодого хлопця. Про це повідомив начальник ОП Андрій Єрмак та омбудсмен Дмитро Лубінець.



За словами Єрмака, російські окупанти вивезли молодого хлопця незаконно вивезли з Олешківського дитячого будинку-інтернату спочатку на тимчасово окуповану територію, а потім у Російську Федерацію.



«Довгий час діти жили у розлуці з рідними, не маючи змоги виїхати через небезпеку окупації. Сьогодні всі вони знову вдома, у безпеці, на території вільної України», — зазначив він.



Омбудсмен додав, що серед повернутих – 6-річна дівчинка. Після розлучення батьків у 2022 році мати перешкоджала її спілкуванню з батьком. Згодом вона виїхала за межі України та зникла, а пізніше стало відомо, що дитина перебуває у Росії. У травні 2025 року мати померла. Після повернення в Україну дитина житиме з батьком.



Усього з початку повномасштабного вторгнення будинку 1564 дитини з окупованої території України та з РФ.



Раніше ми писали, що в Україну вдалося повернути чотирьох молодих людей та немовля, які весь час перебували на захопленій території.

