Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області. Фото: скриншот

На Донеччині пілоти-прикордонники «Фенікса» знищили російських окупантів на мотоциклах. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Загарбники намагалися втекти, однак їм це не вдалося. Знищено 4 мотоцикли, щонайменше 5 «байкерів», 2 вантажівки та самохідну гаубицю «Мста-С», — йдеться у повідомленні.



Крім того, українські військові ліквідовали з десяток російських окупантів.



Раніше ми писали, що підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили пункт управління БПЛА російського підрозділу «Рубікон» в окупованій Донецькій області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях