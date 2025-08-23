Окупанти просунулися в Луганській області та Краматорському районі

Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві. Фото: скриншот

Російські військовослужбовці просунулися за декількома напрямками в Донецькій області, і частково в Луганській області. Про це повідомляють військові аналітики українського проєкту DeeState.



«Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область), поблизу Торського та Ямполівки (Краматорський район Донецької області)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, за даними Генерального штабу, російські війська на Лиманському напрямі провели 25 атак. Росіяни намагалися вклинитися в оборону у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя і Серебрянки.





Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ більшу частину села неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини.

