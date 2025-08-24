Партизани зірвали перекидання російських військових вантажів під Мелітополем

«АТЕШ» заявило про знищення релейної шафи на ділянці залізничного під Мелітополем. Джерело: t.me/atesh_ua

Партизанський рух «АТЕШ» повідомив про удар по логістиці окупантів на залізниці у Запорізькій області.

За інформацією організації, їх агент знищив релейну шафу на одній із ділянок залізничної лінії неподалік Мелітополя. Цей маршрут активно використовується російськими військами для перекидання військової техніки, боєприпасів, особового складу та палива.

Внаслідок підриву рух ворожих ешелонів виявився затриманим, що вніс збій у плани російського командування на запорізькому напрямку.

«Жителі тимчасово окупованих міст Запорізької області продовжують боротися за звільнення рідного дому від російських загарбників», — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому населеному пункті Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області 22 серпня пролунав вибух. Детонація відбулася у дворі одного з будинків, де перебували шість російських військових, троє загинули, ще двоє отримали поранення.