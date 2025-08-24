На Курській АЕС знижено потужність енергоблоку після атаки БПЛА

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

24 серпня 2025, 08:58

Курська АЕС після опівночі, 24 серпня, зазнала атаки БПЛА, внаслідок чого потужність єдиного працюючого енергоблоку була знижена на 50%.

Про це повідомили у прес-службі АЕС. За їхніми даними, під час падіння дрону, збитого засобами ППО, відбулася детонація, яка пошкодила трансформатор потреб станції. Локальний спалах ліквідовано, постраждалих немає.

На станції в роботі залишається блок №3, потужність якого зменшена наполовину. Блок №4 знаходиться у плановому ремонті, а енергоблоки №1 та №2 працюють без генерації.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» повідомив про удар по логістиці окупантів на залізниці у Запорізькій області.

