Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Під Кримськом спалили вежу зв'язку, яку використовують військові

24 серпня 2025, 09:36

Під Кримськом спалили вежу зв'язку, яку використовують військові

Партизани спалили вежу стільникового зв'язку під Кримськом. Джерело: t.me/atesh_ua Партизани спалили вежу стільникового зв'язку під Кримськом. Джерело: t.me/atesh_ua

Партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення стільникової вежі в Краснодарському краї.

За їхніми даними, об'єкт розташовувався неподалік міста Кримськ і забезпечував зв'язком кілька військових частин, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та Кримського мосту.

«Наші агенти діяли швидко і чітко — знищено не тільки трансформатори, але і все обладнання всередині захищеного периметра», — йдеться в заяві руху.

За їхньою інформацією, відновлення роботи об'єкта займе не менше місяця. Російським військовим доведеться тимчасово використовувати альтернативні засоби зв'язку, які, як стверджують в «АТЕШ», є далеко не в усіх підрозділах.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» повідомив про удар по логістиці окупантів на залізниці у Запорізькій області.

ТЕГИ

Місця
Краснодарський край Кримськ
Організації
Атеш
Інше
партизани стільникова вежа
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:42
На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
21:23
Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих
22:30
Окуповане місто Єнакієве потрапило під обстріл: є жертви, понад 20 людей постраждали
20:13
«ДНР» обіцяє воду мешканцям окупації лише після захоплення усієї Донецької області
16:15
Макіївське джерело пересохло: символ міста залишився без води
08:54
В окупованому Донецьку дрон влучив у приватний будинок: виникла пожежа
08:29
Окупований Севастополь був атакований безпілотниками: місцеві пишуть про удар по військовій частині
23:13
У Кіровському районі Донецька після атаки дрона спалахнув промисловий об'єкт
22:28
Через пожежу в районі окупованої Станиці Луганської запроваджено режим НС
17:13
Дефіцит палива охопив захоплений Донбас
15:29
Окуповане Єнакієве накрило пилом від місцевого заводу — ФОТО
14:56
В окупації — смертельна ДТП за участю російських військових
20:02
Російський пропагандист ледь не втратив очі через воду в Донецьку
16:22
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:18
Дрони СБУ вразили два склади боєприпасів окупантів на захопленій Луганщині
14:09
На окупованій Луганщині зростає лісова пожежа: місцеві рятувальники не можуть впоратися
13:35
Корупція та «ЛНР»: за що звільнили голову окупованого Айдара
13:21
Окупанти пограбували музеї на захопленій частині Донбасу
13:17
На окупованій Донеччині планували опрісняти воду з Азовського моря: не вийшло
12:32
Сили оборони знищили вантажний поїзд РФ із цистернами під Запоріжжям
усі новини
10:12
Українські піхотинці та штурмовики повернули контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області
09:36
Під Кримськом спалили вежу зв'язку, яку використовують військові
08:58
На Курській АЕС знижено потужність енергоблоку після атаки БПЛА
08:28
Партизани зірвали перекидання російських військових вантажів під Мелітополем
16:53
Окупанти просунулися в Луганській області та Краматорському районі
15:55
Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області
15:13
До України вдалося повернути з окупації і РФ трьох дітей та молодого хлопця
14:12
Загинув пілот Сергій Бондар: що про нього відомо
13:50
Росія атакувала рятувальників у Добропіллі
13:29
У Москві помер пропагандист Кирило Вишинський
12:42
Окупанти вчора масово обстріляли Краматорськ: у міськраді показали наслідки
11:42
На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
11:17
Вночі загинув український пілот винищувача МіГ-29
10:35
Війська РФ атакували Донеччину за добу понад 60 разів: багато пошкоджень
09:45
Сили ППО збили 36 із 49 дронів
09:09
За добу на Донеччині загинули двоє людей і постраждали семеро внаслідок атак армії РФ
22:25
Трамп анонсував «дуже важливе рішення» щодо Росії та України через два тижні
22:12
Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» претендує на «Оскар 2026»
21:23
Захоплена частина Донеччини потрапила під обстріл: повідомляють про постраждалих
20:46
Чоловіки до 22 років зможуть виїхати за кордон: до Ради внесли законопроєкт
усі новини
ВІДЕО
Зелений Гай під контролем українських сил Скріншот відео Українські піхотинці та штурмовики повернули контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області
24 серпня, 10:12
Партизани спалили вежу стільникового зв'язку під Кримськом. Джерело: t.me/atesh_ua Під Кримськом спалили вежу зв'язку, яку використовують військові
24 серпня, 09:36
«АТЕШ» заявило про знищення релейної шафи на ділянці залізничного під Мелітополем. Джерело: t.me/atesh_ua Партизани зірвали перекидання російських військових вантажів під Мелітополем
24 серпня, 08:28
Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області. Фото: скриншот Військові ліквідували російських загарбників у Донецькій області
23 серпня, 15:55
Вибух на окупованій Луганщині 22 серпня. Фото: ГУР На захопленій Луганщині пролунав вибух, загинули троє російських військових
23 серпня, 11:42
Удар по великому складу боєприпасів на окупованій Донеччині. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління БПЛА підрозділу «Рубікон» та великий склад боєприпасів РФ на Донеччині
22 серпня, 16:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір