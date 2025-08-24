Під Кримськом спалили вежу зв'язку, яку використовують військові

Партизани спалили вежу стільникового зв'язку під Кримськом. Джерело: t.me/atesh_ua

Партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення стільникової вежі в Краснодарському краї.

За їхніми даними, об'єкт розташовувався неподалік міста Кримськ і забезпечував зв'язком кілька військових частин, а також логістичні вузли, що ведуть до Анапи та Кримського мосту.

«Наші агенти діяли швидко і чітко — знищено не тільки трансформатори, але і все обладнання всередині захищеного периметра», — йдеться в заяві руху.

За їхньою інформацією, відновлення роботи об'єкта займе не менше місяця. Російським військовим доведеться тимчасово використовувати альтернативні засоби зв'язку, які, як стверджують в «АТЕШ», є далеко не в усіх підрозділах.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» повідомив про удар по логістиці окупантів на залізниці у Запорізькій області.