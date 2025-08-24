Сили оборони України запобігли фейковим «новинам» на Донеччині: 16 окупантів взято в полон

Взяття в полон окупантів у Донецькій області. Скріншот відео ГУР МО України

У спільній операції підрозділів «Російський Добровольчий Корпус» та «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України разом із бійцями 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинено спробу прориву противника на Донеччині та не допущено просування російських військ у напрямку Дніпропетровської області.



Як повідомило Головне управління розвідки МО України, під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців. Серед них «прапороносці», які планували зняти фейкові новини про «захоплення» українських населених пунктів, включаючи село Андріївка-Клевцове.

Нагадаємо, Збройні сили України відновили контроль над селом Зелений Гай у Донецькій області.