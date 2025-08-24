Зеленський: Донецьк, Луганськ та Крим повернуться в Україну

Скріншот відео. Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем незалежності, наголосивши, що країна матиме «достатню силу та міць, щоб жити у безпеці та мирі».

«Ми будуємо Україну, де наші діти та онуки відзначатимуть День незалежності на своїй землі, під своїми прапорами, – сказав Зеленський. — У мирі, у спокої, з упевненістю в майбутньому, з повагою та вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність».

У своєму зверненні президент України вказав на нульову точку відстаней до українських міст — Донецька, Луганська та півострова Крим.

Скріншот відео. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

«Ці позначення нагадують нам, що все це — Україна. І там наші люди. І жодна відстань між нами, жодна тимчасова окупація цього не змінить. Одного дня ця відстань між українцями зникне. І ми знову будемо разом однією сім'єю, однією країною. Це лише питання часу», — підкреслив Зеленський.



Глава держави зазначив, що саме заради цієї мети варто жити та боротися. «Зі святом вас, великий народ великої країни! Із Днем незалежності! Слава Україні!» — звернувся він до співгромадян.

Україну також привітали міжнародні партнери. Серед них голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, король Великої Британії Чарльз III.